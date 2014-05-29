Стало известно, кто сидел за рулем "Ауди", из-за которой произошло страшное ДТП на Просвещения

В аварии погиб велосипедист. Еще двое подростков попали в больницу с серьезными травмами.

В субботу, 2 октября, в Выборгском районе произошло смертельное ДТП. Один из участников аварии погиб. Еще двое оказались в больнице. На пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения "Ауди" влетела в "Субару". Водитель скрылась с места аварии, оставив машину.

Как Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах, за рулем "Ауди" находилась женщина. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ДТП произошло из-за того, что "Ауди" не пропустила "Субару" при выполнении левого поворота.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о состоянии здоровья подростков, которые пострадали в ДТП на Просвещения.

Фото: ВКонтакте /ДТП и ЧП Санкт-Петербург