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Появилась информация о состоянии здоровья подростков, которые пострадали в ДТП на Просвещения
Сегодня, 9:34
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Появилась информация о состоянии здоровья подростков, которые пострадали в ДТП на Просвещения

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Известно, что один из участников автомобильной аварии с места инцидента скрылся.

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Выборгском районе Петербурга произошло страшное ДТП, в результате которого скончался 41-летний велосипедист. Кроме того, в аварии пострадали два подростка. Дети находятся в больнице. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Известно, что у 14-летнего мальчика врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У 17-летней девушки выявили те же травмы. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. 

Напомним, авария произошла на пересечeнии проспекта Просвещения и улицы Композиторов. Легковушка Audi влетела в автомобиль Subaru, после чего вторая машина отлетела и наехала на 41-летнего велосипедиста. Мужчина погиб на месте. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото: Piter.tv

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Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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