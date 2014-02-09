Стало известно, кто представит Санкт-Петербург в 3-м сезоне телешоу "Титаны"

Из Санкт-Петербурга в спортивном шоу выступят сразу несколько спортсменов, телеканал раскрывает несколько из них.

На ТНТ стартует третий сезон масштабного спортивного шоу "Титаны". В проекте примут участие более 100 именитых спортсменов, в числе которых – восемь представителей из Санкт-Петербурга.

Как и в первых двух сезонах "Титанов", создатели анонсировали приз для победителя в размере 10 миллионов рублей. Одни из претендентов на него – сестры-близнецы Ксения Корольчук и Екатерина Бецкова.

Сестры – чемпионки мира по полиатлону в спортивной дисциплине "троеборье с лыжероллерной гонкой" среди юниорок. Ксения Корольчук рассказала, что они с сестрой завершили профессиональную спортивную карьеру восемь лет назад, но по-прежнему скучают по атмосфере соревнований и азарта.

Поэтому мы решили вырваться из привычного ритма забот и проявить себя, показать детям, что умеет и на что способна их мама. Когда получили сообщение от редактора о прохождении кастинга, была невероятная радость и гордость. Очень ждали, хотели, и вот все получилось!, – сказала Ксения.

Еще одной претенденткой на победу в шоу станет 28-летняя мастер спорта России по спортивной аэробике, призёр чемпионата мира по паркуру из Санкт-Петербурга – Елизавета Исаева. По словам спортсменки, страха перед испытаниями не было – только волнение за физическую форму.

Когда мне сообщили, решение об участии заняло, примерно, миллисекунду. Давно хотела оказаться здесь, еще с первого сезона. Переживания по поводу формы только замотивировали меня тренироваться сильней. Я довольно давно закончила профессиональную карьеру, и хочется снова выступать – не хватает ощущения духа соревнований и соперничества. Это невероятное крутое шоу, где сильные люди проходят испытания разной сложности – мечта для фанатиков спорт! Елизавета Исаева, мастер спорта России по спортивной аэробике, призёр чемпионата мира по паркуру

Отметим, что в третьем сезоне шоу "Титаны" участников ждут новые испытания и впечатляющие декорации. Одной из главных новинок станет уникальный водный объект, созданный специально для шоу. Его масштаб может превзойти всё, что зрители видели в предыдущих сезонах.

Фото: ТНТ