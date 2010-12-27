Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Мандалорец"

В своем Twitter-аккаунте создатель сериала "Мандалорец" рассказал о том, когда увидит свет второго сезона проекта. Первые серии ожидаются осенью 2020 года.
Объявление Джон Фавро сопроводил фотографией представителя расы гаморреанца – персонажа из киновселенной "Звездных войн". Пока неизвестно, появится ли он в сериале или нет.
Ранее мы рассказывали о том, кто такой Малыш Йода – самый полюбившийся зрителям персонаж сериала "Мандалорец".
Видео: YouTube /
Фото: Jon Favreau / Twitter
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