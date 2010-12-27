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Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Мандалорец"
Сегодня, 13:33
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fvbykov

Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала "Мандалорец"

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Информацию раскрыл шоураннер проекта, Джон Фавро.

В своем Twitter-аккаунте создатель сериала "Мандалорец" рассказал о том, когда увидит свет второго сезона проекта. Первые серии ожидаются осенью 2020 года.

Объявление Джон Фавро сопроводил фотографией представителя расы гаморреанца – персонажа из киновселенной "Звездных войн". Пока неизвестно, появится ли он в сериале или нет.

Ранее мы рассказывали о том, кто такой Малыш Йода – самый полюбившийся зрителям персонаж сериала "Мандалорец".

Видео: YouTube / 

Фото: Jon Favreau / Twitter

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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