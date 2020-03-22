Стало известно, когда в Россию придет весеннее тепло

Прогноз на московский регион дали синоптики центра "Фобос".

Метеорологическая весна придет в центральную часть России 25 марта. Об этом в своем прогнозе сообщили специалисты центра "Фобос". Именно в это время дневная температура воздуха может составить 10-15 градусов тепла. Это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь. По ночам температура будет колебаться около нулевой отметки.

Ранее мы сообщали о том, что весна придет в Петербург на следующей неделе. Начиная со среды, 25 марта, как указано на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура начнет повышаться.