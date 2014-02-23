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Стало известно, каким будет памятник Блоку на улице Декабристов
Сегодня, 18:02
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Стало известно, каким будет памятник Блоку на улице Декабристов

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Памятник Блоку разработал советский и российский скульптор Евгений Ротанов.

В Петербурге появится памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов– у музея-квартиры Александра Блока. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

Памятник Блоку разработал советский и российский скульптор Евгений Ротанов. По словам Ротанова, идея создания монумента возникла у него еще в студенчестве. Памятник уже отливают в Москве – в бронзе. Монумент не придерживается фотографического сходства, а создает образ поэта, отметил скульптор. Установят памятник у 57-го дома по улице Декабристов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: gfvznybr, боок, декабристов, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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