Стало известно, каким будет памятник Блоку на улице Декабристов

Памятник Блоку разработал советский и российский скульптор Евгений Ротанов.

В Петербурге появится памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов– у музея-квартиры Александра Блока. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Памятник Блоку разработал советский и российский скульптор Евгений Ротанов. По словам Ротанова, идея создания монумента возникла у него еще в студенчестве. Памятник уже отливают в Москве – в бронзе. Монумент не придерживается фотографического сходства, а создает образ поэта, отметил скульптор. Установят памятник у 57-го дома по улице Декабристов.

Фото: Piter.tv

