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Стало известно, как чувствует себя девятиклассница, которая выпала из окна школы на субботнике
Сегодня, 10:18
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Стало известно, как чувствует себя девятиклассница, которая выпала из окна школы на субботнике

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У девочки диагностировали множественные переломы рук и ушиб легких.

Появилась информация о состоянии здоровья школьницы, которая накануне упала на асфальт из окна школы в Купчино. Известно, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

У ребенка диагностировали переломы рук и ушиб легких. Школьница осталась чудом жива, она упала на землю, а не на асфальт. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Будапештской старшеклассница сорвалась из окна во время школьного субботника.

Фото: Pexels

Теги: безопасность, девочка выпала из окна школы, девятиклассница субботник, дети, купчино, сорвалась с окна, школа
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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