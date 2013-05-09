Стало известно, как чувствует себя девятиклассница, которая выпала из окна школы на субботнике

У девочки диагностировали множественные переломы рук и ушиб легких.

Появилась информация о состоянии здоровья школьницы, которая накануне упала на асфальт из окна школы в Купчино. Известно, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

У ребенка диагностировали переломы рук и ушиб легких. Школьница осталась чудом жива, она упала на землю, а не на асфальт.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Будапештской старшеклассница сорвалась из окна во время школьного субботника.

Фото: Pexels