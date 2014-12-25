Стало известно, что улицу Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

В проекте указано, что построят четырехполосную дорогу протяженностью 900 метров. Ее будут укладывать в два этапа.

В Петербурге продлят улицу Дыбенко до Октябрьской набережной. Проект приняли на совещании губернатора города, пишут в пресс-службе Смольного.

В проекте указано, что построят четырехполосную дорогу протяженностью 900 метров. Ее будут укладывать в два этапа. Первый – с участка протяжённостью 310 м от Дальневосточного проспекта. Второй этап могут провести за счёт средств из регионального бюджета либо привлечь одного из инвесторов, который занимался застройкой близлежащих территорий.

Сейчас первая часть дороги доступна для рабочего движения. Объект предусмотрели Генпланом Петербурга.

Фото: piter.tv

