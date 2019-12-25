Стало известно, что сбитому актером театра "Лицедеи" мужчине ампутировали ногу

Портал 78.ru поговорил с женой пострадавшего. По словам женщины, врачи борются за жизнь ее супруга.

Женщина поделилась, что врачи полностью ампутировали правую ногу пострадавшего. Про вторую ногу пока ничего неизвестно.

"У него всё очень плохо. Он в реанимации. Лишь бы живой остался. Прогнозы плохие. Только что была в больнице", — поделилась супруга потерпевшего.

Она добавила, что узнала о случившемся на работе: ей позвонили и сообщили, что мужу помог очевидец аварии.

Напомним, что ДТП произошло 15 февраля на улице Колонтай. Виновником аварии стал, по предположению, пьяный актер театра "Лицедеи" Виктор Соловьев.

Фото: pixabay.com