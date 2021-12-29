Стало известно, что итоговые сочинения школьники напишут очно

Две тысячи ребят 9-11 классов очно примут участие в соревнованиях.

Итоговое сочинение 11-классники будут писать в очном формате. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в социальной сети "Вконтакте".

По словам Потехиной, старшеклассники выйдут на один день 2 февраля писать итоговое сочинение в очном режиме. Также они будут участвовать в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов. Две тысячи ребят 9-11 классов очно примут участие в соревнованиях.

Первый этап итого сочинения прошел сегодня, 2 февраля. Следующая аттестация состоится 4 мая. Олимпиады по различным предметам запланированы на ближайшие дни, они пройдут в период со 2 по 25 февраля.

Ранее каждый пятый студент Петербурга посещает виртуальную библиотеку. Статистика показала, что посещаемость электронных книгохранилищ росла от месяца к месяцу и к старту сессии достигла своего максимума: трафик за семестр увеличился на 46%.

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