Стало известно, что грозит водителям за перевозку бензина в салоне

Это разрешено только с соблюдением строгих правил перевозки.

Перед началом летнего сезона и стартом длинных автопутешествий российским водителям напоминают о правилах транспортировки бензина в салоне. Перевозка топлива разрешена только при соблюдении определенных норм. Об этом сообщает Life.ru.

Согласно пункту 23.5 из ПДД, тара с бензином считается опасным грузом. Есть несколько строгих нормативов для его перевозки. Топливо должно быть в специальных канистрах или сертифицированных баках объемом не более 60 литров. В общей сложности объем не может превышать 240 литров.

Если не соблюдать эти правила, нарушителю может грозить ответственность, в том числе, штраф до 2.5 тыс. рублей, а также лишение прав сроком до полугода. Кроме того, сотрудники АЗС вправе отказать в наполнении неподходящей под стандарты емкости, "правильные" баки для транспортировки продаются в автомагазинах. Это связано, в том числе, с мерами безопасности, некачественный материал тары может спровоцировать пожар.

