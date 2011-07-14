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Стало известно, что КГИОП отказали в возбуждении дела по факту пожара на "Даче Максимова"
Сегодня, 20:44
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Стало известно, что КГИОП отказали в возбуждении дела по факту пожара на "Даче Максимова"

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КГИОП просил возбудить дело по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ".

В четверг, 26 мая, стало известно, что ОМВД России по Петродворцовскому району не стало возбуждать уголовное дело по факту пожара на "Даче Максимова" в Ломоносове. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

ОМВД России отказалось возбуждать уголовное дело "в связи с отсутствием события преступления". КГИОП просил возбудить дело по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ".

В комитете добавили, что "КГИОП обжаловал прокурору Петродворцового района Петербурга, указав на незаконность принятого решения и неполноту проведенной доследственной проверки". 

Напомним, что по информации Piter.tv, накануне, 29 апреля, в 16:30 на Краснофлотском шоссе вспыхнул памятник федерального значения. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В огне оказались 600 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. С огнем отправились бороться 36 спасателей и 9 единиц спецтехники. К 18:46 пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что КАМАЗ сгорел на пересечении Шувалова и Петровского в Мурино.

Фото: citywalls

Теги: дача макисмова, кгиоп, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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