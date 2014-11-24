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КАМАЗ сгорел на пересечении Шувалова и Петровского в Мурино

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В четверг, 26 мая, в Мурино на пересечении на пересечении Шувалова и Петровского сгорел КАМАЗ. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия уже работают экстренные службы. По словам очевидцев, машину уже потушили. 

Ранее мы писали, что в пожаре на кухне пострадал человек в Павловске. Его госпитализировали в больницу. 

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 
 

Теги: камаз, мурино, огонь, петровского, шувалово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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