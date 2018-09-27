Стали известны подробности задержания Игоря Стрелкова

Предположительно, экс-министра обороны ДНР обвиняют в экстремизме.

Супруга бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила журналистам о задержании мужа сотрудниками правоохранительных органов. Женщина пояснила, что около половины двенадцатого утра в дома к семье приехали сотрудники из Следственного комитета. Адвокат фигуранта расследования Александр Молохов подтвердил факт задержания клиента.

Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ за экстремизм. Telegram-канале Стрелкова

Адвокат добавил, что на текущий момент не видел документов, но сторона защиты предполагает, что Гиркина могли задержать по подозрениям в статье завозбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. СЕйчас адвокаты разыскивают клиента для того, чтобы мужчина мог получить квалифицированную юридическую помощь.

Обвиняемые в причастности к крушению Boeing рейса MH17 не приехали в суд.

Фото: Telegram / Стрелков Игорь Иванович