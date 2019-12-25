Обвиняемые в причастности к крушению Boeing рейса MH17 не приехали в суд

Четверо фигурантов расследования не присутствуют на судебном заседании в Гааге.

Обвиняемые в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 не приехали в суд. Об этом сообщили журналисты из "Европейской правды". Они рассказали, что четыре фигуранта расследования по трагедии на Донбассе в 2014 году не присутствуют на заседании в Окружном суде Гааги.

Информацию о том, что вторая сессия процесса по рейсу MH17 состоится без обвиняемых, подтвердил главный судья Хендрик Стейнхаус. Он добавил, что предоставленные материалы дела на заседании будут касаться всех четырех подозреваемых, если следствие отдельно не укажет на другое.

Напомним, что по делу о крушении пассажирского лайнера обвиняются россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все фигуранты расследования отсутствовали на предыдущем собрании, которое прошло 9 марта. В суде присутствует сторона защиты Пулатова.

США не будут предоставлять Нидерландам допданные о запуске ракеты по MH17.