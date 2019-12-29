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Стали известны подробности драки, произошедшей возле клуба в Кировском районе Петербурга.
Сегодня, 12:48
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Arinablinova

Стали известны подробности драки, произошедшей возле клуба в Кировском районе Петербурга.

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Конфликт начался из-за поссорившихся между собою девушек.

В воскресенье, 1 марта, стали известны подробности драки, произошедшей у клуба в Кировском районе города в ночь на субботу. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

О беспорядках на улице Генерала Симоняка  диспетчер узнал в 0:47. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что драка произошла из-за поссорившихся между собою девушек.

В результате в отдел полиции доставили семерых уроженцев республики Дагестан, а также жительницу Иркутской области. Трое из пострадавших самостоятельно обратились в травмпункт. Врачи диагностировали у них ушибы и переломы. 

Ранее мы писали, что массовая драка произошла на улице генерала Симоняка.

Фото: pexels

 

 

Теги: драка, задаржания, ссора, у клуба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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