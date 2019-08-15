Стали известны подробности ДТП с каршерингом на Лиговском проспекте

Из-за аварии пострадала девушка, которая переходила дорогу.

Днем 14 августа в центре Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга, за рулем находился несовершеннолетний молодой человек. Пресс-служба ОГИБДД по Центральному району сообщила о подробностях инцидента.

Около 12:37 подросток 2002 года рождения поворачивал налево со Свечного переулка на Лиговский проспект и врезался в "Ладу". В результате столкновения пострадали еще две иномарки. Также повреждения получила девушка 1999 года рождения, которая в тот момент переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, в нее попали отлетевшие куски автомобиля.

Нарушителя доставили в отдел полиции по подозрению в угоне. По предварительным данным, он купил аккаунт на каршеринговом сервисе за 3500 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пустом проспекте Косыгина столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.TV