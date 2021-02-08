Стали известны победители региональной премии «Серебряный Лучник»

За звание лучшего проекта в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии» боролся бизнес-сериал "ЗаДело" - совместный проект Северо-Западного банка ПАО Сбербанк и канала Piter.tv

5 февраля в Петербурге прошла защита коммуникационных проектов, вошедших в шорт-лист Третьей премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Северо-Запад. Премию называют российским "Оскаром" в сфере PR. Оператором премии выступило коммуникационное агентство "АГТ Санкт-Петербург" в составе AGT Communications Group.

На этот раз участники соревновались в семи проектных номинациях, две из которых были представлены впервые - "Культурно-просветительские проекты" и "Антикризисные коммуникации в период пандемии".

Одним из номинантов последней категории стал совместный проект Северо-Западного банка ПАО Сбербанк и канала Piter.tv - бизнес-сериал "ЗаДело", рассказывающий о предпринимателях, которые невзирая на условия пандемии, продолжали развивать и преумножать свое дело и в итоге вышли из кризиса победителями.

В номинации "Корпоративные коммуникации" лучшим был признан проект "Внутренние коммуникации в период пандемии" Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург.

Уверена, что популяризация проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и благотворительности не просто поможет развитию уже существующих проектов, но и даст импульс к появлению новых, -

отметила Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, член Жюри третьей Премии.