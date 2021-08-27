Стали известны итоги кинофестиваля "Окно в Европу"

Главный приз забрал фильм "Экспресс" Руслана Братова.

В среду, 10 августа, подвели итоги выборгского кинофестиваля "Окно в Европу". Главный приз получил фильм "Экспресс" Руслана Братова. Остальные итоги опубликовал телеграм-канал "Сеанс".

Лучшая женская роль досталась Дарье Екамасовой из фильма "Накануне" режиссера Алисы Ерохиной. Лучший актерский ансамбль достался фильму "Экспресс" режиссера Руслана Братова; лучший сценарий – "Далекие близкие" Ивана Соснина, лучшим оператором стал Александр Худоконь за фильм "Экспресс" Братова. Награду за лучшую музыку забрал Антон Силаев за фильм "Велга" режиссера Анастасии Нечаевой. Лучшим документальным фильмом стал "Огонь" Анны Янковской.

Спецприз "за дуэт антагонистов" и приз жюри кинокритиков достался фильму "Император" режиссера Альфии Хабибуллиной. Спецприз от Президента фестиваля Армена Николаевича Медведева забрал фильм "Волны" режиссера Михаила Брашинского.

Призы зрительских симпатий "Выборгский счет" достались фильмам "Далекие близкие" (Иван Соснин), "Плотник" (Авдотья Смирнова) и "Календарь ма(й)я" (Виктория Фанасютина).

Фото: Piter.tv