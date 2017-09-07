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Стали известны детали следствия по делу о смерти музыканта "Кукрыниксов"
Сегодня, 9:26
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Стали известны детали следствия по делу о смерти музыканта "Кукрыниксов"

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Тело Оганяна с отрубленной кистью обнаружили в пруду неподалёку от Мичманской улицы.

Следственный комитет изучит несколько версий смерти бас-гитариста "Кукрыниксов" Дмитрия Оганяна в Петербурге, в том числе криминальные и некриминальные сценарии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что рассматриваются несколько версий произошедшего — криминального и некриминального характера. Для того, чтобы сделать более конкретные выводы необходимо дождаться заключение судмедэксперта. Также не исключается возможность суицида, но выводы делать пока рано.

Накануне стало известно, что тело Дмитрия Оганяна с отрубленной левой рукой нашли в пруду недалеко от Мичманской улицы на Васильевском острове. Улик, указывающих на криминальный характер смерти, при осмотре не обнаружили.  Выяснилось, что у музыканта были проблемы с пальцами. Из-за этого ему приходилось надевать специальные насадки во время игры. Обстоятельства гибели Оганяна сейчас устанавливаются.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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