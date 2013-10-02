Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 12:32
0
lesjasap
252
Код вставки плеера

Группа "Кукрыниксы" завершает свой творческий путь

0
 
 

"Кукрыниксы" заканчивают музыкальную карьеру и запускают новый проект.

“Кукрыниксы” завершают свою карьеру. Музыкальная группа еще даст несколько последних концертов в честь юбилея коллектива.
В дальнейших творческих планах - создание проекта “Горшенев” на базе коллектива группы.
 
Прощальный тур стартует 15 сентября в городе Орел, а завершится весной 2018 года. Финальной композицией группы стал кавер на культовую группу “Кино”, который называется “Нам с тобой”. Трек был записан совместно с исполнителем Юрием Каспаряном.
 
Напомним, что “Кукрыниксы” были собраны в 1997 году и начинали путь на музыкальный олимп с Санкт-Петербурга. Группа играет в стиле рок, панкрок и постпанк.
 
Видео: YouTube/Вторая Высота
Теги: кукрыниксы , новый трек , прощальный тур , тур по россии
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5