Группа "Кукрыниксы" завершает свой творческий путь

"Кукрыниксы" заканчивают музыкальную карьеру и запускают новый проект.

“Кукрыниксы” завершают свою карьеру. Музыкальная группа еще даст несколько последних концертов в честь юбилея коллектива.

В дальнейших творческих планах - создание проекта “Горшенев” на базе коллектива группы.

Прощальный тур стартует 15 сентября в городе Орел, а завершится весной 2018 года. Финальной композицией группы стал кавер на культовую группу “Кино”, который называется “Нам с тобой”. Трек был записан совместно с исполнителем Юрием Каспаряном.

Напомним, что “Кукрыниксы” были собраны в 1997 году и начинали путь на музыкальный олимп с Санкт-Петербурга. Группа играет в стиле рок, панкрок и постпанк.

Видео: YouTube/Вторая Высота