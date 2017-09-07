Найденное в Петербурге тело с отрубленной рукой принадлежит музыканту "Кукрыниксов"

Предположительно, мужчина сам отпилил себе руку перед смертью.

Мужчиной с отрубленной левой рукой, тело которого нашли на Васильевском острове, оказался бас-гитарист рок-группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Музыкант был известен под псевдонимом Вагон. Обстоятельства его смерти сейчас устанавливаются. По данным Telegram-канала Baza, у Оганяна были серьёзные проблемы с руками, поэтому он перестал выступать. Раасматривается версия, что бас-гитарист мог отрубить себе кисть из-за проблем с руками.

Дмитрий Оганян более 20 лет играл в составе группа "Кукрыниксы", основанная в Петербурге младшим братом Михаила Горшенева Алексеем. Погибший исполнял партии бас-гитары, был бэк-вокалистом, а также писал музыку для группы.

Ранее мы сообщали, что на месте обнаружения тела без руки работали следователи. Мертвого мужчину нашли в пруду недалеко от Мичманской улицы у морского порта. На нем были только футболка и трусы, рядом лежала отрубленная левая рука и топор.

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Оганян