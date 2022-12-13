Тур под названием Peace Out стартует 2 сентября 2023 года в Филадельфии.

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур. Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.

Тур под названием Peace Out стартует 2 сентября 2023 года в Филадельфии. В опубликованном сообщении группа отметила, что после 50 лет выступлений "пришло время для последнего рывка". Последний концерт Aerosmith дадут 26 января 2024 года в Монреале.

Напомним, группа Aerosmith была создана в 1970 году. Ее лидером является вокалист Стивен Тайлер. В 2021-м коллектив был включен в "Зал славы рок-н-ролла".

Ранее SHAMAN снял новый видеоклип на песню "Мы" с первого дубля на Красной площади.

Видео: YouTube / Aerosmith