Стала известна судьба генерала МЧС, пожелавшего семье сотрудника заболеть онкологией

Николай Любавин попрощался с коллегами по работе.

Глава регионального управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, который ранее пожелал заболеть онкологией семье сотрудника, написавшего на него жалобу, ушел на пенсию. Соответствующей информацией поделились журналисты из местного издания V1.RU со ссылкой на пресс-службу экстренного ведомства. В ГУ МЧС заметили, что в настоящее время президентского указа об отправке Николая Любавина на пенсию пока что нет. В ведомстве призвали не искать политической подоплеки в уходе чиновника с рабочего места.

Только что завершилось совещание, на котором Николай Любавин заявил о своем выходе на пенсию и попрощался с коллективом. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что в начале января 224 года, в российских СМИ появился видеоролик с Любавиным, в котором должностное лицо негативно высказывается об авторе жалобы. Мужчина объявил о том, что проверка его действий проводилась прокуратурой, а в самой жалобе говорилось о лоббировании одного из банков и преференциях, которые якобы получает глава ГУ МЧС по региону. В Государственной Думе депутаты заявляли, что руководство МЧС проверит высказывания Любавина.

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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти