Стала известна стоимость билетов на спектакль с Моникой Беллуччи

Представления состоятся 27-28 мая в Александринском театре и 30-31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова.

Чтобы попасть на спектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" с Моникой Беллучи, петербуржцам придется отдать 30 тыс. рублей. Постановку покажут в Александринском театре. Информация о стоимости мест появилась на сайте Ticketland.

Самые дешевые билеты стоили 5 тыс. рублей. Однако сейчас бюджетных вариантов не осталось. Известно, что в Москве можно "урвать" место в зале за 20 тыс. рублей. Самый дорогой билет обойдется в 70 тыс. рублей.

Представления состоятся 27-28 мая в Александринском театре и 30-31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова. Об этом сообщила пресс-служба компании "МТС Энтертейнмент".

Постановка основана на документальном фильме и книге Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных оперной певицей.

Фото: Instagram / @monicabellucciofficiel