Программа дня города в Выборге

Уже завтра Выборг отметит свое 725-летие. К знаменательной дате городская администрация подготовила большую праздничную программу. Для тех, кто планирует посетить город в этот день мы публикуем её полностью.

Празднование состоится сразу на четырех площадках в историческом центре города. Основная концертная программа пройдет на Рыночной площади, где будет установлена сцена и звуковое оборудование. Начало концерта запланировано на 16 часов. В парке им. Ленина с 10 утра начнет работу выставка-продажа изделий и сувениров мастеров декоративно-прикладного искусства "Город мастеров". С 11 утра до 15 часов дня там же будет проходить концертная программа, на которой выступят городские творческие коллективы. Красная площадь будет весь день принадлежать детям. Для самых маленьких горожан там расположится батут, множество различных лавок, а также прокат электромобилей. На Набережной 40-летия с 16 и до 19:30 будут выставляться гоночные автомобили участников ралли "Выборг-2018", а улицу Димитрова на весь день займет военная техника. Завершится празднование Дня города торжественным салютом, который можно будет наблюдать на уже ставшим традиционным месте на набережной в 22 часа.

Полная программа:



Красная площадь

10.00 – 21.00 – Городок аттракционов

Парк Ленина

10.00 – 21.00 – "Город мастеров"

11.00-15.00 – Концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов Выборгского района

Парк Ленина (у библиотеки А. Аалто)

13.00-18.00 – Молодежная интерактивная площадка "Территория молодежи"

Набережная 40-летия комсомола

16.00-19.30 – Выставка спортивных автомобилей – участников кубка губернатора Ленинградской области по ралли "Выборг-2018"

Рыночная площадь

16.00-17.00 – Торжества, посвященные Дню Выборгского района и 725-летию Выборга

17.00-18.00 – Orchestra Beat, Санкт-Петербург - эффектный духовой оркестр, совмещающий авторские версии известных хитов с мощным и современным звучанием Brass-музыки

18.00-19.00 – Группа ILLUS!´Я (Иллюзия), Санкт-Петербург – финалисты телепроекта "Битва хоров", экс-солистки рок-хора Виктора Дробыша

19.00-19.10 – Парад-представление участников ралли "Выборг-2018"

19.10-20.00 – SKA PITER BAND, Санкт-Петербург – известные хиты в авторской обработке. Фронтмен группы, вокалист-барабанщик – Александр Наконечный

20.00-21.00 – Группа GLOW & Glow Orchestra, Санкт-Петербург – музыкальный коллектив, известный авторскими электронными, танцевальными и оркестровыми аранжировками модных хитов

21.00-22.00 – Группа "Градусы", Москва

Акватория Большого ковша

22.00 – Праздничный фейерверк

Фото: Piter.TV