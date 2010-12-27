Стала известна причина смерти звезды фильмов о Супермене Марго Киддер

Актриса скончалась 13 мая в возрасте 69 лет.

Канадско-американская актриса Марго Киддер умерла от передозировки наркотиками. Об этом 9 августа агентству Associated Press сообщила ее дочь, Мэгги МакГуэйн.

Актриса скончалась 13 мая в возрасте 69 лет. Ее нашли без сознания в собственном доме в штате Монтана. Агент актрисы сообщил СМИ, что Киддер умерла во сне. В полиции же установили, что актриса "скончалась в результате передозировки наркотиками".

Родственники признались, что в последние годы Киддер страдала от психических заболеваний.

Марго Киддер стала известна по роли репортера Лоис Лейн в серии фильмов о Супермене. Картины выходили на экраны с 1978 по 1987 годы. Актриса снялась в фильмах "Поймать убийцу", "Маска призрака" и "Молодой Айвенго" .

Ранее Piter.TV писал о том, что компании Warner Bros и DC снимут фильм о кузине Супермена.

Фото: Кинопоиск.