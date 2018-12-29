Петербургские туристы в Камбодже умерли от инфаркта

Женщина умерла 2 января, ее муж скончался 3 января.

Стала известна причина смерти семейной пары из Петербурга. Мужчина и женщина скончались в городе Сиануквиль в Камбодже. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на заведующего консульским отделом Посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Евгения Заболотного.

Как сообщил заведующий консульским отделом, у обоих погибших случился инфаркт миокарда, никто из родственников в консульство не обращался. Во время экспертизы удалось узнать, что женщина скончалась 2 января, а ее муж 3 января. Тела обоих погибших находятся в больнице кхмерско-советской дружбы.

Как сообщают российские СМИ, пару лет назад супруги стали банкротами, взяли еще несколько кредитов, после этого им стали поступать угрозы от коллекторов.

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