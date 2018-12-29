В Камбодже подтвердили смерть супружеской пары из Петербурга

Семейную пару приехавшую на отдых в Королевство Камбоджа из Санкт-Петербурга нашли умершими при странных обстоятельствах в съемном доме 4 января. Данную информацию подтвердили в посольстве.
Ранее новость о гибели россиян появилась в социальных сетях. В полицию обратилась женщина, которая предоставляла свой дом в аренду для погибших.
Отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Однако в доме, где были найдены тела не обнаружили вещей и документов погибших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Piter.tv писал, что на охранном предприятии нашли труп генерального директора и пистолет.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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