В Камбодже подтвердили смерть супружеской пары из Петербурга

Обстоятельства смерти устанавливаются.

Семейную пару приехавшую на отдых в Королевство Камбоджа из Санкт-Петербурга нашли умершими при странных обстоятельствах в съемном доме 4 января. Данную информацию подтвердили в посольстве.

Ранее новость о гибели россиян появилась в социальных сетях. В полицию обратилась женщина, которая предоставляла свой дом в аренду для погибших.

Отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Однако в доме, где были найдены тела не обнаружили вещей и документов погибших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал, что на охранном предприятии нашли труп генерального директора и пистолет.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург