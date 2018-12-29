На охранном предприятии нашли труп генерального директора и пистолет

Компания была признана банкротом.

7 января с простреленной головой обнаружили гендиректора охранной фирмы. Тело 61-летнего бизнесмена нашли в комнате для хранения оружия предприятия на Ефимова, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Рядом с трупом директора ОП "Питер СБС" Сергея Секача нашли служебный травматический пистолет МП471С и две гильзы. Полиция не обнаружила криминальной составляющей в случившемся.

Известно, что Секач был бывшим полковником МВД. В конце 2018 года его признали банкротом.

Ранее Piter.tv писал, что в результате коммунальной аварии на Большевиков пострадали два человека.

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