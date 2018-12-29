В результате коммунальной аварии на Большевиков пострадали два человека

Люди получили ожоги, когда пытались спасти из кипятка свои автомобили.

Утром 8 января около Ледового дворца на проспекте Большевиков произошла крупная коммунальная авария – всю улицу заволокло паром из-за прорыва трубы с горячей водой. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.tv, из-за происшествия два человека доставлены в больницу.

Прорыв случился в четвертом часу утра. Вода стала быстро подниматься и задела припаркованные автомобили. Аварийная бригада рассказала, что двое мужчин бросились спасать свои машины, но вместо этого получили ожоги. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что труба диаметром один метр лопнула уже третий раз за месяц. Аварию должны ликвидировать к следующему утру. На данный момент 485 зданий отапливаются через резервную схему отопления. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в доме на Невском из-за коммунальной аварии заволокло паром всю парадную.

Видео: Piter.tv