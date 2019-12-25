Трубу с горячей водой прорвало на улице Маяковского

Днем в пятницу, 5 марта, в Центральном районе Петербурга, на улице Маяковского, произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Тепленькая пошла на поверхность на улице Маяковского
отметил петербуржец.
Судя по фото, которыми поделились горожане, к месту уже прибыли аварийные службы. Видно, как огорожденный участок заволокло густым паром. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в Петербурге ищут исчезнувшего в конце февраля молодого таксиста.
Фото: vk.com/spb_today
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