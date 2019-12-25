В Петербурге ищут исчезнувшего в конце февраля молодого таксиста

Машину 25-летнего мужчины нашли в Киришах.

В Петербурге ищут пропавшего 25-летнего таксиста Владимира Майстренко. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, мать молодого человека в последний раз видела сына утром 25 февраля, а общалась с ним по телефону днем 27 февраля. Уже вечером того дня телефон оказался выключен, с тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.

Петербуржец, живущий в доме на улице Танкиста Хрустицкого, утром 25 февраля уехал на работу на своей белой "Киа Сид", но домой так и не вернулся. Полиция нашла автомобиль мужчины 2 марта в лесном массиве Киришского района Ленобласти – машина увязла в грязи недалеко от деревни Чирково, была закрыта на сигнализацию и не имела повреждений.

Сама женщина в соцсетях добавила, что 4 марта полицейские нашли в том же лесу кроссовки Владимира.

Машину я опознала, забрала. 4 марта полиция нашла в лесу недалеко от машины кроссовки. Я опознала его кроссовки. Больше сведений у меня нет. Поиски продолжаются. Наталья Майстренко

Полиция и волонтеры-поисковики продолжают искать Владимира Майстренко. В день пропажи молодой человек был одет в черную зимнюю куртку на меху из кожзама, синие джинсы, темно-синие кроссовки. Рост пропавшего – 170 см, нормальное телосложение волосы короткие темно-русые, глаза серые.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец задолжал 2 млн рублей алиментов дочкам от трех браков.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер