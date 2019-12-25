Петербуржец задолжал 2 млн рублей алиментов дочкам от трех браков

Мужчина упрямо скрывался от приставов и был объявлен в розыск.

Петербуржец, находящийся в розыске, задолжал более 2 млн рублей по алиментам. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов города, у мужчины есть три несовершеннолетние дочки от разных браков.

Отмечается, что должник не содержал своих детей и скрывался от бывших жен и от судебных приставов. Известно лишь то, что каждую дочь мужчина называл именем своей предыдущей жены. Должника, не выходящего на связь, объявили в исполнительный розыск и в итоге нашли в районной поликлинике. Даже после составления протокола о неуплате алиментов мужчина продолжил скрываться, не выплатил долг и не отработал обязательные работы, назначенные судом. Приставы возбудили два уголовных дела.

В рамках разыскных мероприятий стало известно, что нерадивый отец задолжал внушительный долг еще и своему знакомому. На встречу с неплательщиком приятель приехал вместе с приставами, и мужчину доставили в районный отдел. На данный момент петербуржец уже отработал 80 часов обязательных работ и, боясь реального срока за неуплату алиментов, ищет работу.

Ранее бывший сотрудник магазина отсудил у работодателя 220 тысяч рублей за переработки.

Фото: pixabay