Бывший сотрудник магазина отсудил у работодателя 220 тысяч рублей за переработки

Мужчина трудился в продуктовом магазине контролером.

Судебные приставы помогли петербуржцу отсудить у бывшего работодателя деньги за сверхурочную работу и неиспользованный отпуск. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, мужчина трудился в продуктовом магазине контролером и перерабатывал в течение года.

В мае 2020 года контролер решил уволиться, однако при расчете с сотрудником работодатель "забыл" о его переработках без отпуска. Мужчина обратился в Кандалакшский районный суд Мурманской области, инстанция подтвердила факт переработки. Суд постановил взыскать зарплату за работу в сверхурочное время, а также компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда. Приставы списали деньги со счета организации и перевели их бывшему контролеру.

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