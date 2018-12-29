В доме на Невском из-за коммунальной аварии заволокло паром всю парадную

Жильцы боятся замыкания проводов.

В доме 156 на Невском проспекте в ночь на 7 января произошла коммунальная авария. Читательница Piter.tv рассказала, как в отсутствии коммунальных служб соседи пытались спасти от разрушения свою парадную.

На кадрах видеозаписи, поступившей в редакцию Piter.tv видно, что густой пар заволок все этажи дома. Сама же поломка произошла в подвале. Вероятно, там прорвало трубу с горячей водой. Спустя 2 часа после обращения в аварийную службу жители дома попытались устранить проблему сами, однако дверь в подвал закрыта на замок. Все что они смогли сделать – открыть окна на всех этажах, чтобы выходил горячий пар.

В результате происшествия в парадной обвалилась штукатурка, хотя совсем недавно был произведен ремонт. Все стены от пара мокрые, жители боятся, что может произойти замыкание проводов.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на проспекте Художников сгорела трехкомнатная квартира.

Видео: Piter.tv