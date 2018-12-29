На проспекте Художников сгорела трехкомнатная квартира

Сведений о пострадавших не поступало.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга утром вспыхнул пожар в жилом доме. Как сообщает 7 января МЧС по городу, загорелась трехкомнатная квартира.

Экстренные службы вызвали на место происшествия в 10:30 утра. К тушению пожара в доме 34/12 на проспекте Художников были привлечены 15 спасателей и три единицы техники. В результате происшествия выгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Спасатели смогли ликвидировать возгорание в 11:06, спустя 40 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Лиговском столкнулись иномарка и микроавтобус: есть пострадавшие.

Фото: Pixabay.com