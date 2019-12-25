Стала известна причина облысения

Стареющие волосяные стволовые клетки теряют липкость, которые удерживают их внутри волосяных фоликулов. Это может быть причиной облысения. Об этом сообщает Nature Aging.
Исследование ученые провели на мышах. Они как и люди подвержены возрастной алопеции.
По мере ослабевания адгезии волосяные стволовые клетки покидают специальное место, которое отведено им внутри фолликула, и выходят в дерму. Но здесь нет необходимых им условий, поэтому они быстро погибают, — говорится в сообщении
Предполагается, что понимание этого механизма поможет создать лекарство от облысения нового поколения.
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Фото: pixabay
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