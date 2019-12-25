В эксперименте участвовали 30 студентов.

Ученые из Бразилии и США провели исследование и пришли к выводу, что недостаток сна влияет на походку человека. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Ранее считалось, что ходьба – полностью автоматический процесс, который от человека требует незначительного сознательного контроля. Однако оказалось, что здоровые люди могут свою походку контролировать, это зависит от зрительных раздражителей. Это предполагает некоторое воздействие сознания.

В эксперименте приняли участие 30 бразильских студентов, которым раздали актиметры. С их помощью ученые отслеживали активность испытуемых в течение двух недель. Никаких инструкций испытуемым не давали, таким образом они спали и бодрствовали как обычно. Каждый студент в среднем спал шесть часов, а нормой является восемь часов. Однако некоторые из испытуемых недосып компенсировали на выходных. Однако накануне 14 дня одна группа студентов не спала всю ночь, у них не было доступа к кофеину и другим стимуляторам. Затем ученые попросили испытуемых выполнить тест.

Каждый из студентов вставал на беговую дорожку, при этом скорость для всех была одинаковая. Испытуемых просили идти в ногу с ритмом метронома. При этом скорость метронома постепенно понижали и повышали. Таким образом удалось отследить походку.

Оказалось, что ошибки в синхронизации с метрономом чаще допускали испытуемые с нехваткой сна.

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