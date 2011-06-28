Стала известна минимальная цена комнаты в Петербурге

В начале года комнату в Петербурге можно было найти за 2,7 млн рублей.

С января по май 2022 года количество предложений о продаже комнат увеличилось почти на 24 %. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Средняя цена квадратного метра за этот период возросла на 6,2 %. В начале года комнату в Петербурге можно было найти за 2,7 млн рублей, в марте-апреле ставка выросла до 3 млн рублей. На сегодняшний день минимальная стоимость комнат начинается от 2,86 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в коммунальной квартире на Заневском проспекте выгорела комната. Всего в квартире 9 комнат.

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