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Стала известна минимальная цена комнаты в Петербурге
Сегодня, 18:30
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Стала известна минимальная цена комнаты в Петербурге

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В начале года комнату в Петербурге можно было найти за 2,7 млн рублей.

С января по май 2022 года количество предложений о продаже комнат увеличилось почти на 24 %. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Средняя цена квадратного метра за этот период возросла на 6,2 %. В начале года комнату в Петербурге можно было найти за 2,7 млн рублей, в марте-апреле ставка выросла до 3 млн рублей. На сегодняшний день минимальная стоимость комнат начинается от 2,86 млн рублей. 

Ранее мы сообщали, что в коммунальной квартире на Заневском проспекте выгорела комната. Всего в квартире 9 комнат.

Фото: Pexels


 

Теги: стоимость комнаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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