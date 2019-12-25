В коммунальной квартире на Заневском проспекте выгорела комната

Всего в квартире 9 комнат.

После пожара в квартире на Заневском проспекте госпитализировали мужчину. Возгорание произошло в седьмом часу утра 11 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели выехали на вызов по адресу Заневский проспект, 34/1. В девятикомнатной коммунальной квартире общей площадью 100 кв. метров выгорела комната площадью 8 кв. метров. С огнем удалось справиться в 07:25. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

Пожар тушили 19 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Соляном переулке около Музея обороны и блокады Ленинграда прорвало трубу.

Фото: Piter.tv