Писателю было 87 лет.

Стала известна дата прощания и место похорон поэта Горбовского. Об этом сообщила пресс-служба Дома писателя.

Так, отпевание поэта пройдет 1 марта в 11:30 в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Глеб Яковлевич Горбовский будет похоронен на Богословском кладбище рядом с местом захоронения его супруги Лидии Дмитриевны Гладкой говорится в сообщении

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Писать он начал в возрасте 16 лет. Среди его знаменитых работ такие сборники стихов, как "Поиски тепла", "Косые сучья", "Падший ангел", стихотворений "В коммуналке", "Художнику-модернисту". Горбовский был удостоен "Государственная премия РСФСР имени М. Горького", премии "Золотое перо", орденом "Знак Почета" и др.

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Фото: lgz.ru