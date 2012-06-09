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Умер сценарист фильма "Степной король Лир" Владислав Федосеев
Сегодня, 18:47
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Rybka123

Умер сценарист фильма "Степной король Лир" Владислав Федосеев

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Кинодраматургу было 87 лет.

На 84-ом году жизни скончался сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ. Причина смерти не оглашается. Прощание с Федосеевым пройдет 1 марта в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович. Союз кинематографистов РФ, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким.
– говорится в сообщении издания 

Федосеев родился 12 февраля 1936 года в селе Пирогово.  В 1967 году он получил специальность кинодраматурга во ВГИКе. С момента окончания ВУЗа он  написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам в разных жанрах – от комедии до вестерна. Среди его значимых работ такие картины, как "Земля Санникова", "Степной король Лир", "Преподобный Сергий", "А человек играет на трубе", "Легенда древних гор" и другие.

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Фото: pixabay.com

Теги: владислав федосеев, кинодраматург, союза кинематографистов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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