Средний размер ипотечного кредита в России — 2,45 миллиона рублей.

Стал известен средний срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом рассказали аналитики "Дом.рф" в своём докладе, с которым ознакомился РБК.

Россиянам требуется меньше двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос. цитата из доклада

Отмечается, что средний размер ипотечного кредита в России — 2,45 миллиона рублей. Чтобы накопить на первоначальный взнос, граждане РФ в среднем откладывают по 25 тысяч рублей в месяц. Судя по аналитике, быстрее всего с этим процессом справляются на Ямале. Семья из двух человек копит сумму на взнос за 12 месяцев. Аутсайдер по данному параметру — Северный Кавказ. Там на накопление первоначального взноса у семьи из двух человек уходит около трёх лет.

Жители Москвы и Подмосковья в среднем копят за 2,5 года. Средняя сумма ипотеки для них — 5,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 3,3 миллиона.

Ранее Банк России сообщил о рисках перегрева на ипотечном рынке.

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