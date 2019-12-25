Стал известен состав "Зенита" на матч с "Брюгге"

Встреча пройдет без зрителей.

В среду, 2 ноября, в "Ян Брейдел" состоится матч между "Зенитом" и "Брюгге". Игра начнется в 23:00. Пресс-служба петербургской команды опубликовала состав.

Капитанская повязка у Михаила Кержакова. На скамье запасных Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

Петербуржцы выйдут на поле в белой форме, вратарь – в зеленой. Хозяева выйдут на поле в черно-синей форме, вратарь – в красной.

Игра начнется в 23:00 по Москве.

Фото: пресс-служба "Зенита"; Piter.TV