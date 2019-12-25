Стал известен самый богатый чиновник правительства Петербурга в 2019 году

Однако сумма была заработана вице-губернатором до назначения на должность.

Члены правительства Петербурга отчитались о доходах за прошедший 2019-й год. Документ был опубликован на сайте Смольного 17-го апреля.

Согласно документу, самый большой доход оказался у вице-губернатора Максима Соколова. Он составил почти 248 млн рублей. Отметим, что политик заработал такую сумму до прихода в Смольный. Вице-губернатором по вопросам строительства он был назначен в декабре 2019-го. Доход его супруги составил 55,7 млн рублей.

Также в тройку "лидеров" вошли вице-губернаторы Максим Шаскольский — 51, 9 млн рублей и Евгений Елин — 38, 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV