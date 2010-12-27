Стадион и вокзал в Рощино соединят специальным автобусом-шаттлом

Ленинградская область готовится к Чемпионату мира по футболу.

В Ленинградской области презентовали автобусы, которые свяжут стадион и железнодорожный вокзал в Рощино Выборгского района. Они будут курсировать между этими объектами в дни Чемпионата мира по футболу. Презентацию обновленной транспортной инфраструктуры для района провел заместитель председателя регионального правительства Олег Коваль. Он лично убедился в качестве каждого из автобусов. Все они способны вместить до 75 пассажиров и соответствуют всем требованиям безопаности.

Piter.TV узнал, что кузов автобуса наклоняется, когда в него заходят пассажиры. Система работает благодаря "умной амортизации". Эксперты отмечают плавный ход подвески, что удобно для наших дорог. А еще в дни ЧМ-2018 маршрут каждого автобуса-шаттла можно будет отследить в режиме онлайн.

За месяц до чемпионата Ленинградская область полностью готова к приему хорватской команды на самом высоком уровне. Уверены, что здесь будет удобно не только спортсменам, но и зрителям. Новый стадион — это площадка высочайшего уровня, соответствующая самым строгим международным требованиям, как по качеству материалов и технологий, так и по благоустройству и транспортной доступности. Олег Коваль, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Кроме того, в Выборгском районе на территории храма Николая Чудотворца была высажена кедровая аллея в честь ЧМ-2018.