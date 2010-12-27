Срок тушения лесного пожара в Ленобласти не превышает 4 часов с момента обнаружения

В 2019 году общее количество лесных пожаров на территории региона по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 50%.

Срок тушения лесного пожара в Ленинградской области не превышает четырех часов с момента обнаружения.

В 2019 году общее количество лесных пожаров на территории региона по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 50%.

41% возгораний обнаружены видеосистемой мониторинга леса, в которую входят 156 видеокамер, она охватывает более 90% территории региона.

22% возгораний определяют лесные инспекторы в ходе рейдовых осмотров. В ходе таких рейдов было составлено 52 административных протокола о нарушении правил пожарной безопасности, наложено штрафов на сумму 1,5 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО