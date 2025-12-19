Средняя зарплата в Петербурге превысила 120 тысяч рублей

Доходы петербуржцев выросли быстрее, чем в Ленобласти.

Средний уровень заработной платы в Санкт-Петербурге продолжил рост и к осени 2025 года превысил отметку в 120 тысяч рублей, при этом реальные доходы жителей увеличились по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе территориального органа государственной статистики.

Согласно данным ведомства, средняя номинальная начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года составила 122 тысячи рублей. В Ленинградской области аналогичный показатель достиг 94 тысяч рублей. Реальная заработная плата, с учётом инфляции, выросла в Петербурге на 7,5% по сравнению с октябрём 2024 года, а в Ленинградской области — на 5,7%.

Также в отчёте указано, что объём просроченной задолженности по заработной плате в Северной столице по состоянию на конец ноября 2025 года составил 3,6 миллиона рублей. В Ленинградской области задолженность достигла 9,1 миллиона рублей. При этом в регионе зафиксировано снижение просроченной задолженности: по сравнению с ноябрём 2024 года её объём уменьшился на 19,1%.

Фото: Piter.tv