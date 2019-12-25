Цены на новостройки в Москве бьют новые рекорды

Цены за год выросли почти на четверть.

В Москве цены на новостройки в старых границах города за год выросли почти на четверть. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра составила 406 тыс. рублей. Об этом сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

"При этом общая площадь предложения составила 1,86 миллиона квадратных метров и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет", - говорится в сообщении компании.

А вот первичное жилье в старых границах Москвы за квартал подорожало на 12,6%. Специалисты считают, что такая ситуация связана с перераспределением структуры предложения.

Наибольший рост специалисты зафиксировали в сегменте "бизнес" - за квартал жилье подорожало на 11,4%. В элитном сегменте цены выросли на 9,7%, а в массовом сегменте - на 7,6%.

В Knight Frank ожидают дальнейшего роста цен и сохранения высокого спроса во втором квартале.

Фото: Piter.TV